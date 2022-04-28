جامعة مؤتة: تشكيل فريق طلابي لمركز الريادة والابتكار

الوكيل الاخباري - في سابقة تعد الأولى من نوعها بين الجامعات قام مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة بتشكيل فريق طلابي مكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضوا من مختلف التخصصات ليقوموا بدور اداري تنسيقي وضمن هيكل تنظيمي بهدف تفعيل ثقافة الريادة والابتكار بين الطلبة والمجتمع المحلي .



وقال الدكتور وليد الرواضية مدير المركز " تم اختيار الطالب يزن المعايطة من كلية الهندسة رئيسًا للفريق وعريب الليمون نائبًا للرئيس وكرم الطراونة مديرًا للمشاريع وصهيب القطاونة مسؤولًا عن سفراء الكليات ومعتز القيسي للتصميم الفني.

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