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الأربعاء، 26-10-2022 05:25 م

جامعة مؤتة تفتتح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والصيدلة

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 الوكيل الاخباري - افتتحت جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلوم والصيدلة، بمشاركة 35 باحثا من دول شقيقة وصديقة.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عرفات عوجان، خلال رعايته افتتاح المؤتمر الذي نظمته كلية الصيدلة، حرص الجامعة على تعزيز سبل البحث العلمي الحصيف، خاصة وأنها تواصل النشاط العلمي من خلال المؤتمرات العلمية التي تُسهم في خدمة مسيرة طلبتها وتحفيزهم صوب فضاءات التحصيل بروح مسلحة بالعزيمة والإرادة والتصميم.

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