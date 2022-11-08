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الثلاثاء، 08-11-2022 12:06 م

جامعة مؤتة تنظم ورشة حول مكافحة المخدرات

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الوكيل الاخباري- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات والشرطة المجتمعية في المحافظة، اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية بعنوان "أعوان لمكافحة المخدرات"، بمشاركة عدد من الطلبة من مختلف كليات الجامعة.

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وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة إن الورشة التي نفذت على مدار يومين تأتي تأكيدا لمبدأ التشاركية بين الجامعة ومختلف الأجهزة الأمنية وصولا إلى رفع المستوى التوعوي الأمني عند الطلبة في كيفية مكافحة آفة المخدرات التي أصبحت تهدد حياة الشباب.


وأكد المشاركون في الورشة ضرورة استمرارية مثل هذه الجلسات التوعوية، التي تسهم بانخراط الطلبة في بعضهم البعض وتعريفهم بكيفية التعامل مع متعاطي المخدرات ليكونوا رافدا للأجهزة الأمنية في منع هذه الآفة.

 




 

 


 

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