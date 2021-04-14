جامعة مؤتة: نجحنا في التحول بالتعليم عن بعد



الوكيل الاخباري -

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قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الأربعاء، إن الجامعة منذ بداية جائحة كورونا نجحت في استثمار طاقاتها وخبراتها وكفاءاتها في التحول بالتعليم الجامعي بكافة معطياته ومتطلباته التدريسية والعملية والبحثية عن بعد.واضاف خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في محافظة الكرك، أن إدارة الجامعة والأقسام المعنية أشرفت على تسهيل العمليات والبرامج، بما فيها التدريس والتدريب ومناقشة الرسائل الجامعية لطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى عملية التسجيل والقبول والمعاملات الجامعية الاخرى التي أصبحت سهلة وميسرة، وكذلك عقد المؤتمرات والندوات.