جامعة مؤتة والملحقية الثقافية الماليزية تبحثان سبل التعاون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور عرفات عوجان، اليوم الاثنين، مع الملحق الثقافي الماليزي، محمد نظام بن وهاب، ومدير الملحقية، الدكتور رضوان عبد الرشيد، سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية.



وقال عوجان، وفق بيان اليوم، إنه جرى بحث سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، واستقطاب المزيد من الطلبة الماليزيين للدراسة في جامعة مؤتة، لاسيما وأن الجامعة تحتضن أعدادا كبيرة من ماليزيا يدرسون الشريعة واللغة العربية وتخصصات أخرى.

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