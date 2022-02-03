جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم الليبية تبحثان التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور عرفات عوجان، اليوم الخميس، مع الملحق الثقافي الليبي، الدكتور أحمد الدويك، سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الليبية.



وأكد عوجان أهمية توثيق العلاقات الأكاديمية والبحثية مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات الليبية الشقيقة، انطلاقا من خطة الجامعة الرامية إلى تفعيل الشراكات المحلية والدولية بهدف استقطاب الطلبة للدراسة في جامعة مؤتة من الدول الشقيقة والصديقة.

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