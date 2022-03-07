جامعتا الزرقاء والهاشمية يبحثان سبل تحقيق التنمية بالمجتمع المحلي

الوكيل الاخباري - بحثت جامعتا الزرقاء والهاشمية اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية والبحثية ما ينعكس ايجابا على تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي .



جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق الزبون والوفد المرافق له الى جامعة الزرقاء ولقائه رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي.

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