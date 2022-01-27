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الخميس، 27-01-2022 09:10 ص

جبال الخليل تكتسي بالثوب الأبيض

جبل


الوكيل الإخباري - اكتست جبال محافظة الخليل، اليوم الخميس، بالثوب الأبيض بفعل الثلوج المتراكمة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي.

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وأفادت مصادر صحفية، بأن الثلوج بدأت بالتساقط والتراكم منذ مساء الليلة الماضية على معظم أرجاء المحافظة من جبال سعير وبيت أمر وحلحول شمالا وصولا إلى بلدة دورا جنوب الخليل، و تراوحت سماكة الثلوج ما بين (5- 20 سم)، وقد أدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الطرقات ووقف الحركة بالكامل في مدينة الخليل وفي مناطق عدة من المحافظة.


وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في الخليل إسلام أبو شيخة، ان طواقم الدفاع المدني ولجان الطوارئ التي تشكيلها في كافة أنحاء المحافظة تعمل ومنذ 24 ساعة على الحد من تداعيات الحالة الجوية السائدة، وقال: تعاملنا مع ثلاثة حرائق في المحافظة، نتج عن أحدها خسائر بشرية أودت بحياة طفلة وشقيقها بحريق اندلع في منزلهم جراء اشتعال مدفأة غاز في منطقة دومة، واحتراق مولد كهرياء ارضي ضخم في "بيت الروش" ولوحة كهرباء منزلية في بلدة بيت أمر.


كما عملت طواقم الدفاع المدني وبالتعاون مع الجهات الشريكة في البلديات ومتطوعي المجتمع المدني على فتح الطرقات الرئيسية والحيوية، وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين.

 

وفا


 




 

 


 

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