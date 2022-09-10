جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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نفى مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القرود في الأردن.وقال البلبيسي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الفحوصات للمخالطين اللصيقين للمصاب بالفيروس جاءت سلبية، لافتا إلى وضعه بالحجر الصحي في الوقت الحالي.وأضاف أنه لا يوجد أي توجه لشراء مطعوم الجدري وتطعيم المواطنين لأن انتقال الفيروس ليس سهلا، واحتمالية وجود إصابات على مستوى العالم بأعداد كبيرة ضئيلة جدا.وحول عدم رصد الإصابة بالفيروس عبر الحدود، أشار البلبيسي إلى أنه يصعب اكتشاف إصابة الشخص إذا كان في فترة الحضانة والتي تتراوح بين 5-21 يوما.وبيّن أنه يمكن رصد إصابة الشخص بجدري القرود إذا كان يعاني من أعراض الفيروس.وكانت أعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، تسجيل أول اصابة بجدري القرود لمواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن بتاريخ 2022/8/20.