الأربعاء 28-04-2021
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الأربعاء، 28-04-2021 02:00 م

65 الف شخص من الكوادر الطبية للجرعة الاولى

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

وزارة الصحة
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - عمّم أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والامراض السارية الدكتور عادل البلبيسي على مدراء الشؤون الصحية ومدراء المستشفيات لتزويد الوزارة باعداد الكوادر الصحية العاملة لديها والتي لم تتلق مطعوم كورونا لغاية اللحظة، وعلى وجه السرعة.

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وبين الدكتور البلبيسي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، ان 65 الف شخص من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الاولى، و 19 الف تلقوا المطعوم للجرعة الثانية، وسيصار الى اعطاء الكوادر الصحية العاملة التي لم تتلق اي جرعة من مطعوم كورونا في مواقع عملهم.


واشار ان الوزارة ستعمل على جدولة اعطاء المطعوم للكوادر العاملة التي لم تتلقَ المطعوم فور الانتهاء من حصر الاعداد، مضيفا ان توجه الوزارة هو توفير للكوادر الصحية العاملة باعتبارها من الفئات الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس وان تحصينهم ووقايتهم من الفيروس يساهم بشكل كبير في الحد من اعداد اصابات فيروس كورونا، وذلك تماشيا مع توجه الوزارة كذلك في توفير المطعوم لجميع مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الاخرى.


وفي السياق ذاته فان كتاب التعميم الصادر عن امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والامراض السارية الدكتور عادل البلبيسي موجه الى مدراء مديريات الشؤون الصحية لمحافظات المملكة ومدراء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يتضمن اسم الموظف والرقم الوطني وتاريخ الميلاد ومكان العمل وطبيعة، ويطلب فيه تزويد الوزارة باعداد الموظفين الذين لم يتلقوا المطعوم.

 

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