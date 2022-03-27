جدول دوام مدارس وكالة الغوث خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - حدد برنامج التربية والتعليم للأونروا في مكتب إقليم الأردن، دوام الطلبة خلال شهر رمضان المبارك لمدارس الفترة الواحدة والفترتين.



وبيّن الكتاب الخاص بجدول الدوام، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن دوام المدارس للفترة الواحدة تبدأ فيه الحصة الاولى الصباحية تمام الساعة 7:30 حتى الساعة 8:10، لمدة 40 دقيقة، ويقرع جرس الطابور تمام الساعة 7:15.



أشار الكتاب إلى أن مدارس الفترتين تبدأ الحصة الأولى لدوام الفترة المسائية من الساعة 12:00 إلى الساعة 12:35، ولمدة 35 دقيقة.

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