جد الرضيعة ملاك يروي تفاصيل وجودها في مكان انهيار اللويبدة.. وقصة سماع صوت طفل

الوكيل الإخباري - روى خالد الكردي جد الطفلة الرضيعة ملاك (5 شهور) المحاصرة تحت أنقاض مبنى اللويبدة تفاصيل الحادثة. اضافة اعلان





وقال الكردي في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن والدتها وضعتها عند صديقتها لأنها موظفة في احدى الشركات، لافتا إلى أنها ليست حضانة بل هي صديقة لابنته التي تعمل وتترك طفلتها باستمرار عندها خلال تواجدها في العمل.



وأضاف أنه تم إعلامه من كوادر الإنقاذ المتواجدة في موقع الانهيار بوجود صوت طفل تحت الأنقاض دون أي تفاصيل أخرى.



وما زالت فرق البحث والإنقاذ تحاول إنقاذ الأشخاص العالقين تحت الأنقاض منذ مساء أمس الثلاثاء، ووصلت حصيلة الانهيار غير النهائية إلى 5 وفيات و8 إصابات حتى اللحظة.

