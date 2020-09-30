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الأربعاء، 30-09-2020 06:28 م

جرش: إغلاق مدرسة للبنات لإصابة إحدى معلماتها بكورونا

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الوكيل الاخباري - قرر محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الأربعاء، إغلاق مدرسة للبنات في محافظة جرش والتحول إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما، بسبب إصابة إحدى معلماتها بفيروس كورونا المستجد.
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وقال أبو قاعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة توجهت لأخذ عينات من المعلمات المخالطات والطالبات في المدرسة، وكذلك عينة من ذوي المعلمة من الدرجة الأولى والثانية وعينة عشوائية لسكان المنطقة.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تقوم بتعقيم المدرسة والمنطقة المحيطة بها ومنزل المصابة والحي الذي تسكن فيه.

 




 

 


 

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