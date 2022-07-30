جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

الوكيل الاخباري- واصل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ36 فعالياته مساء أمس الجمعة على المسرح الشمالي وشارع الأعمدة في المدينة الأثرية.

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وشارك الفنانون الأردنيون سعد أبو تايه، وناصر أرشيد، وزياد الصالح في فعاليات المسرح الشمالي بتقديم باقات من الأغاني التي تنوعت بين الكلاسيكيات الطربية العربية والموروث الأردني وبلاد الشام.



فيما شهد شارع الأعمدة معرضا لتشكيليين محليين من جرش علاوة على معزوفات موسيقية وفقرات الأطفال ومنها المهرج والرسم على الوجوه بالإضافة إلى معروضات المأكولات التراثية والفنون الحرفية، ومعزوفات موسيقية مختلفة علاوة على فعاليات بشاير جرش التي تعنى بالكشف عن المواهب الابداعية في حقول الشعر والقصة.



وفي اليوم الثالث منذ انطلاق الدورة الـ36 للمهرجان وثاني أيام الفعاليات في ظل تواضع الحضور الجماهيري للان، عرضت على مسرح الصوت والضوء، مسرحية العرائس للأطفال "تنظيم الوقت" للمخرج خالد مسلماني.