السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مراكز فحص كورونا في الأردن - أسماء

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

ايعاز من وزير الاشغال بشأن طريق يرقا

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

وزير اسبق يُعلّق على قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة للمرة الرابعة

الأولى بالتوجيهي في فلسطين تكشف سر تفوقها بمعدل 99.7%

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

السبت، 30-07-2022 04:45 م

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

maxresdefault


الوكيل الاخباري- واصل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ36 فعالياته مساء أمس الجمعة على المسرح الشمالي وشارع الأعمدة في المدينة الأثرية.

اضافة اعلان


وشارك الفنانون الأردنيون سعد أبو تايه، وناصر أرشيد، وزياد الصالح في فعاليات المسرح الشمالي بتقديم باقات من الأغاني التي تنوعت بين الكلاسيكيات الطربية العربية والموروث الأردني وبلاد الشام.


فيما شهد شارع الأعمدة معرضا لتشكيليين محليين من جرش علاوة على معزوفات موسيقية وفقرات الأطفال ومنها المهرج والرسم على الوجوه بالإضافة إلى معروضات المأكولات التراثية والفنون الحرفية، ومعزوفات موسيقية مختلفة علاوة على فعاليات بشاير جرش التي تعنى بالكشف عن المواهب الابداعية في حقول الشعر والقصة.


وفي اليوم الثالث منذ انطلاق الدورة الـ36 للمهرجان وثاني أيام الفعاليات في ظل تواضع الحضور الجماهيري للان، عرضت على مسرح الصوت والضوء، مسرحية العرائس للأطفال "تنظيم الوقت" للمخرج خالد مسلماني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا في الأردن - أسماء

www

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

fffff

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

1659177035424

جمعية الدار للثقافة والفنون تنفذ منحوتة عرار

441768_1_1642439840

نوفان العجارمة يكتب: مشروع قانون حقوق الطفل يتفق وأحكام الدستور

720222915622869185973

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

أخبار متعلقة
12a25fe5-مهرجان-جرش

مراكز الرعاية والتأهيل بالتنمية الاجتماعية تشارك في مهرجان جرش

1128725-1

مهرجان جرش يمنح جائزته للشاعر العناني

07bbc519-1bf6-449b-8008-1b02c28f2866

مصدر في مهرجان جرش: الفنانون الأردنيون والعرب اختاروا صورهم

62cdaa80a66f3

اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش عبر تطبيق لبث العروض المباشرة

19_2021-637680926900472071-47

الاعلان عن فعاليات مهرجان جرش