جرش : انطلاق الدورة 16 لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

الوكيل الاخباري - اطلق مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الشناق، مندوبا عن وزير التربية، اليوم الخميس فعاليات الدورة 16 لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للعام الدراسي 2020/2021.في مخيم الأميرة بسمة الكشفي الدائم في جرش .



وأكد الدكتور الشناق على اعتزاز الأسرة التربوية بانطلاقة فعاليات هذه الدورة من جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية التي بدأت دورتها الأولى عام 2005 بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الهاشمية الداعمة والمساندة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في مختلف المحافظات.

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