جرش: بدء تنفيذ عطاء تعبيد الوسط التجاري

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية جرش الكبرى تنفيذ عطاء تعبيد الوسط التجاري بقيمة 207 آلاف دينار.

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وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، في تصريح صحفي، إن البلدية باشرت بأعمال القشط داخل الوسط التجاري، مشيرا إلى أنه سيتم تعبيد الوسط التجاري بكامل تفرعاته وشارع البلدية باتجاه مدرسة الخنساء وقرب دوار مستشفى جرش الحكومي باستثناء المناطق التي تم فرشها بالبلاط.