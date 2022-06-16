الخميس 16-06-2022
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الخميس، 16-06-2022 10:06 م

جرش : بني مصطفى ترعى الحفل الختامي لمشروع بناء قدرات الجمعيات النسائية

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الوكيل الاخباري - قالت وزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن مأسسة العمل التطوعي سبيل لاستمراره، والانتقال بالجمعيات من الريع والمنح الذي تقدمه المنظمات الدولية إلى الإنتاج وترسيخ مفهوم العمل المنظم والجماعي.

جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الخميس، الحفل الختامي لمشروع بناء قدرات الجمعيات النسائية في محافظة جرش، بحضور محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، وحنان بنات من اتحاد المرأة، ورؤساء الجمعيات الخيرية ومدراء الدوائر الحكومية.

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