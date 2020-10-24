جرش: تخصيص مدرسة باب عمان مركز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الاخباري -

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خصصت لجنة انتخاب محافظة جرش مدرسة باب عمان مركزا لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها بجميع المستلزمات الضرورية لمساعدتهم على ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر.وقال رئيس لجنة الانتخاب في محافظة جرش الدكتور جمال وريكات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت إن اللجنة فرغت من عملية تدريب الكادر في هيئة الانتخابات من رؤساء اللجان واعضاء ومدخلي البيانات وضباط الارتباط ومدراء المراكز ليوم الاقتراع.وأضاف أن 2771 موظفا سيشاركون في إدارة الانتخابات النيابية بالمحافظة، جرى تدريبهم على عملية الاقتراع في ظل الاشتراطات والتدابير الصحية.وبين أن اللجنة أنهت استعداداتها لإجراء العملية الانتخابية من خلال توزيع الناخبين على مناطقهم في ظل الاشتراطات الصحية والتباعد لتفادي الاكتظاظ في مراكز الاقتراع والفرز، مشيراً إلى تجهيز 77 مركزاً للاقتراع تضم 336 صندوقا موزعة على مختلف ارجاء المحافظة.وأوضح أن اللجنة مستعدة لإدارة العملية الانتخابية وتسهيل ممارسة المواطن لحقه في الانتخاب، تعزيزا للثقة والشفافية بالعملية الانتخابية.