جرش: تعليق دوام إدارة فرع الضمان اليوم وغدا

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان جرش اليوم الثلاثاء، وغدا الاربعاء، لتعقيم مبنى الفرع، بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال الفيروس.

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وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة إلكترونيا للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).



--(بترا)

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