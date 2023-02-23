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الخميس، 23-02-2023 01:07 م

جرش: تكثيف جولات الرقابية على الأسواق

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الوكيل الاخباري- كثفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة جرش جولاتها على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية.

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وقال رئيس اللجنة محافظ جرش فراس الفاعور إن فرق اللجنة ركزت في جولاتها الرقابية على محلات بيع المواد الغذائية والحلويات والعصائر للتأكد من تحقق لاشتراطات الصحية والسقوف السعرية.

وأضاف الفاعور، إن اللجنة التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية، ضبطت 200 كغم من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وأغلقت مخبزا وملحمة لحين تصويب أوضاعهما.
وأشار الى أن الفرق وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات عملت على الحد من الانتشار العشوائي للبسطات وتنظيمها والتخفيف من الازدحامات المرورية وسط السوق التجاري.

 




 

 


 

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