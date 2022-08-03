جرش: غربة حب مسرح درامي يبعث الأمل بالحياة

الوكيل الاخباري- رحلت مسرحية غربة حب، التي قدمتها فرقة جوقة سراج الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، على خشبة المسرح الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ36، الذي يقام تحت شعار "نورت ليالينا" بالجمهور إلى تأمل تفاصيل الحياة والمعاناة من الغربة بمفهومها الواسع.

اضافة اعلان



وتعرض المسرحية لأول مرة عربياً وهي من تأليف الشاعر السوري حسام خليفة، وإخراج الفنان سليم ضو، وتلحين الفنان سامر بشارة، وتوزيع وقيادة أوركسترا الفنان بشارة الخل، وتصميم الديكور والملابس أشرف حنا.



وتعد المسرحية التي تروي قصة شاب فقير يعمل حطابا في إحدى قرى فلسطين، يعجب بفتاة غنية ويتبادلا الحب، لكن والدها مختار القرية يرفض زواجهما لفقر الشاب، حيث تحاكي قصصا مشابهة في مجتمعاتنا العربية.



ويعالج العمل المسرحي على مدى ساعة ونصف مشاكل اجتماعية وقضايا مجتمعية، فيها التفاؤل والحب والإيجابية، من خلال مشاهد ملحنة بتوظيف بحور الشعر بشكل مناسب، إذ يعتمد العرض على جمل موسيقية مغناة دون وجود حوار بين الممثلين.



وظهر تميز أفراد الفرقة في سهولة الربط بين المشاهد عبر التعبير الغنائي الممسرح، والتفاهم اللافت بين الممثلين والمؤدين وانسجامهم مع الفرقة الموسيقية الأوركسترالية.



يشار إلى أن الفرقة تأسست عام 2004 في مدينة الرامة شمال الداخل الفلسطيني المحتل، بين مدينتي عكا وصفد، وتدير الفرقة "جمعية جوقة سراج" المتخصصة بالفن والغناء. -