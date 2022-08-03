الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير: ضبط سائق باص عمومي لا يمتلك رخصة

التربية تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين

الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

تمرين اخلاء وهمي في مركز طبي مادبا العسكري

إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب البحرية في الأردن

وفيات الأربعاء 3-8-2022

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هام من الضمان حول تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سنوياً

السعودية تنشر اشتراطات العمرة للقادمين من الاردن

الإعلان عن دفعة جديدة لقرض صندوق الإسكان العسكري - اسماء

الأربعاء، 03-08-2022 09:30 ص

جرش: غربة حب مسرح درامي يبعث الأمل بالحياة

62e75f40cb34a-450px


الوكيل الاخباري- رحلت مسرحية غربة حب، التي قدمتها فرقة جوقة سراج الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، على خشبة المسرح الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ36، الذي يقام تحت شعار "نورت ليالينا" بالجمهور إلى تأمل تفاصيل الحياة والمعاناة من الغربة بمفهومها الواسع.

اضافة اعلان


وتعرض المسرحية لأول مرة عربياً وهي من تأليف الشاعر السوري حسام خليفة، وإخراج الفنان سليم ضو، وتلحين الفنان سامر بشارة، وتوزيع وقيادة أوركسترا الفنان بشارة الخل، وتصميم الديكور والملابس أشرف حنا.


وتعد المسرحية التي تروي قصة شاب فقير يعمل حطابا في إحدى قرى فلسطين، يعجب بفتاة غنية ويتبادلا الحب، لكن والدها مختار القرية يرفض زواجهما لفقر الشاب، حيث تحاكي قصصا مشابهة في مجتمعاتنا العربية.


ويعالج العمل المسرحي على مدى ساعة ونصف مشاكل اجتماعية وقضايا مجتمعية، فيها التفاؤل والحب والإيجابية، من خلال مشاهد ملحنة بتوظيف بحور الشعر بشكل مناسب، إذ يعتمد العرض على جمل موسيقية مغناة دون وجود حوار بين الممثلين.


وظهر تميز أفراد الفرقة في سهولة الربط بين المشاهد عبر التعبير الغنائي الممسرح، والتفاهم اللافت بين الممثلين والمؤدين وانسجامهم مع الفرقة الموسيقية الأوركسترالية.


يشار إلى أن الفرقة تأسست عام 2004 في مدينة الرامة شمال الداخل الفلسطيني المحتل، بين مدينتي عكا وصفد، وتدير الفرقة "جمعية جوقة سراج" المتخصصة بالفن والغناء. -

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62ea13afee404

السير: ضبط سائق باص عمومي لا يمتلك رخصة

M63A8869

التربية تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين

296909694_426205342885442_8834787974729022904_n

الكوفحي: صيانة الملعب البلدي في إربد العام القادم

297096_1_1659424280

تمرين اخلاء وهمي في مركز طبي مادبا العسكري

1659462193229

إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب البحرية في الأردن

0L5A8949

هام من الضمان حول تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سنوياً

أخبار متعلقة
جرش2

الفن الأردني والسعودي يتعانقان في جرش

1659247554302

الجمهور نجم فعاليات جرش في ليلة دلال والسقار ويونان

maxresdefault

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

Untitled-1-167

فرقة نايا تستحضر الموروث الغنائي العربي في جرش

12a25fe5-مهرجان-جرش

مراكز الرعاية والتأهيل بالتنمية الاجتماعية تشارك في مهرجان جرش

1128725-1

مهرجان جرش يمنح جائزته للشاعر العناني