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السبت، 08-06-2024 11:59 م

جرش: فقرات متنوعة بمناسبة اليوبيل الفضي

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الوكيل الإخباري - أقيمت اليوم السبت، في ميدان النخيل بمحافظة جرش العديد من الفعاليات بمناسبة اليوبيل الفضي.

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وأكد محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، أهمية هذه المناسبات حيث شهد الأردن خلال 25 عاماً تحولات كبيرة في مختلف المجالات لا سيما وأنها تحولات تقود إلى إنجازات تعكس رؤية جلالة الملك الشاملة لتنمية شاملة ومستدامة.


ورفع رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم باسم أهالي جرش أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك شهدت المحافظة خلالها العديد من الإنجازات والاهتمام الملكي بجرش، مبينا أن قطاع البلديات شهد نهضة عمرانية وتوسع في الخدمات وانتقلت من مرحلة الخدمات الى المرحلة التنموية.


وتضمنت الفعاليات أنشطة ترفيهية للأطفال وعروضاً ثقافية وفلكلورية، إضافة إلى عروض من الألعاب النارية، والبازارات لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية.

 




 

 


 

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