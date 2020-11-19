جرش: مركز شابات ساكب ينظم ورشا توعوية



الوكيل الاخباري -

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نظم مركز شابات ساكب اليوم الخميس ورشة توعوية وتثقيفية بعنوان "الأمراض المزمنة" بالتعاون مع اللجنة الملكية للتوعية الصحية ووزارة الشباب بهدف تثقيف الشباب حول الأمراض المزمنة وأنواعها عبر الاتصال المرئي ZOOM بمشاركة 20 شابة.وقام المدربون ربى الزيادنه ومحمود طريق ومرام عنيمات بشرح أنواع الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وأعراضها الجانبية على الجسم وتاثيرها على كبار السن والمضاعفات التي تنتج عن هذه الأمراض على الأنسان .وقال مدير شباب جرش أحمد الحسن لوكالة الأنباء الأردينة (بترا)، أن تنفيذ هذه الورشة التوعوية يأتي إنطلاقا من حرص وزارة الشباب بتثقيف الشباب بالأمور الصحية والحياتية حتى يكونوا قادرين على التعامل مع هذه الأمور .واضاف، أن المحاضرات تقام في جميع مراكز الشباب بالمحافظة لأهمية هذه النشاطات في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة كرونا وتقوم مديرية الشباب بتنظيم هذه الورش والمحاضرات عبر الأتصال المرئي.وعقد مركز شابات ساكب ورشتين حول القيادات الشخصية والإدارية، حيث قامت المدربة ربى الزيادنة بالتعريف عن القيادة الادارية والمهارات الاربعة التي يجب ان تتحلى بها الشخصية القيادية مثل المهارات الفكرية والتنظيمية والفنية والانسانية وأهم المبادئ التي يتسنى للقائد التمسك بها.