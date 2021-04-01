الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اتفاق روسي صيني على انتاج 100 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

جرش: ندوة حوارية حول قانون اللامركزية

قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب تزايد الإصابات بكورونا

القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالمسجد الحرام

عمة الزميل نادر ابو حية في ذمة الله

توقيف والد عريس أقام حفل زفاف شارك فيه 100 شخص

شرط جديد للحصول على تصريح الحظر الشامل

توضيح من وزير التنمية حول تحويل المساعدات المالية للمواطنين

اجراءات مشددة في قطاع غزة لمواجهة ارتفاع الاصابات بكورونا

بيان صادر عن مركز الازمات حول الحظر الشامل

الخميس، 01-04-2021 10:20 م

جرش: ندوة حوارية حول قانون اللامركزية

32021310624122193242


الوكيل الاخباري - ‏عقد مجلس محافظة جرش اليوم الخميس جلسة نقاشية حول مسودة قانون اللامركزية في قاعة المحافظة بحضور رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم واعضاء المجلس بمشاركة النواب زيد العتوم وماجد الرواشدة ونواش قوقزة.
اضافة اعلان

وقال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، ان مشروع القانون يعمل على تفريغ اللامركزية من مضمونها ويكرس مبدأ المركزية.

وأكد العتوم، ان مسودة القانون اعدت دون التشاور مع مجالس المحافظات، فبنود المسودة المقترحة تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية عبر توسيع الصلاحيات للوزير بحل المجلس او الاقالة او توجيه عقوبات للأعضاء .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820202721295322236613

توقيف والد عريس أقام حفل زفاف شارك فيه 100 شخص

3202126214053782550323

شرط جديد للحصول على تصريح الحظر الشامل

3202111194111151485243

توضيح من وزير التنمية حول تحويل المساعدات المالية للمواطنين

320211819650590743930

بيان صادر عن مركز الازمات حول الحظر الشامل

320213020019696959290

نحو 300 ألف متلقٍ لجرعة كورونا الأولى

320213015479364420507

لجنة الاوبئة : اعادة النظر بكافة الاجراءات وحظر التجول في هذا الموعد

أخبار متعلقة
3202129232925224173600

جرش: محاضرة تفاعلية حول الصحافة الإلكترونية

1202125203344352780079

وزير العدل يكشف عن مقترحات جوهرية على مادة حبس المدين

320211323535225910642

جرش: مبادرة لتنظيم آليات برنامج كفالة اليتيم

820202721295322236613

توقيف شخص لإقامته حفل زفاف حضره 100 شخص

32021717417784763622

فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

3202124105643447071814

‏الأمن يوضح حول فيديو الطفل المعنّف