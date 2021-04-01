جرش: ندوة حوارية حول قانون اللامركزية

الوكيل الاخباري -

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‏عقد مجلس محافظة جرش اليوم الخميس جلسة نقاشية حول مسودة قانون اللامركزية في قاعة المحافظة بحضور رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم واعضاء المجلس بمشاركة النواب زيد العتوم وماجد الرواشدة ونواش قوقزة.وقال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، ان مشروع القانون يعمل على تفريغ اللامركزية من مضمونها ويكرس مبدأ المركزية.وأكد العتوم، ان مسودة القانون اعدت دون التشاور مع مجالس المحافظات، فبنود المسودة المقترحة تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية عبر توسيع الصلاحيات للوزير بحل المجلس او الاقالة او توجيه عقوبات للأعضاء .