جرش: ورشة عن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات سوف بمحافظة جرش ورشة عمل بعنوان: "دمج ذوي الإعاقة في المجتمع".

اضافة اعلان



وقالت أستاذة الإرشاد النفسي والتربوي، هند صالح الشروقي، إن الأردن من الدول التي تولي الأشخاص ذوي الإعاقة جُلّ اهتمامها وقد حظيت هذه الفئة بالرعاية والاهتمام من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني.



وبينت أن الأردن نجح في نقلهم من حالة الإهمال إلى مرحلة متقدمة وحضارية من التعامل معهم وصولا إلى حق الترشح للمقاعد النيابية والبلدية والتعيين في مجالس الأمة والأعيان وفي الوزارات المختلفة، إضافة إلى تلقي التعليم والحصول على عمل.



وأشارت مديرة المركز، رانيا عضيبات، إلى أهمية التشبيك مع المجتمع المحلي لزيادة الوعي بحقوق هذه الفئة وتَقبلهم من قبل الأسرة والمجتمع بالدرجة حتى نصل إلى مراحل متقدمة في دمجهم مع أقرانهم في المجتمع.



وعرض عمر الزبيدي الذي يعاني من إعاقة حركية ويمثل قصة النجاح بين أقرانه التحديات التي واجهها في حياته وكيف استطاع التغلب عليها.