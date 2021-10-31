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الأحد، 31-10-2021 07:40 م

جرش: 10 فرق جوالة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في منازلهم

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الوكيل الاخباري – قال رئيس لجنة الأوبئة في مديرية صحة جرش احمد البرماوي، الأحد، إنه جرى تشكيل 10 فرق جوالة في المديرية لإعطاء المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في منازلهم.

وأضاف البرماوي أنه جرى تزويد هذه الفرق بسيارة نقل وكادر طبي ولقاحات، مبينا أنّ هذه الحملة تسعى إلى الوصول إلى أكبر شريحة في المحافظة لإعطائها لقاح كورونا، خاصة في المناطق التي يصعب على سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم.

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