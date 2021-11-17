جرش: %40 من الفئة المستهدفة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- تلقّى أكثر من 71 ألف شخص في جرش، جرعتي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، منذ بداية حملة التطعيم ضد الفيروس في الأردن.



وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة جرش محمد الطحان، الأربعاء، إن "نحو 40٪ من الفئة المستهدفة، البالغ عددها 186 ألف شخص في محافظة جرش، تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من المطعوم".



وأشار إلى أن "أكثر من 83 ألفا، وبنسبة 46٪ من الفئة المستهدفة، تلقوا الجرعة الأولى داخل المحافظة، التي تضم 7 مراكز لإعطاء اللقاح المضاد لكورونا.

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