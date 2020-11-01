الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل زيادة ساعات الحظر الليلي و فرض حظر التجول الشامل

الخرابشة: الأردن أصبح وضعه الوبائي بمستوى دول أوروبا

الدفاع المدني يتعامل مع عدد من حالات مداهمة المياه لعدد من الأشخاص

الضمان الاجتماعي يعلن عن صرف سلف

الاردن يسدد سندات اليوروبوند بقيمة 25ر1 مليار دولار

التعليم العالي: لا تهاون في أي مخالفات تصدر عن مكاتب الخدمات الجامعية

جرش: 6 كرافانات مجهزة طبياً لتسهيل فحص كورونا

زهير الخشمان : كل الشكر للحكومه على الشفافيه

الملك يؤكد ضرورة رفع جاهزية التعامل مع أي ظروف جوية طارئة

الهياجنة: نتهيأ للأسوأ بمواجهة الوباء




الأحد، 01-11-2020 07:31 م

جرش: 6 كرافانات مجهزة طبياً لتسهيل فحص كورونا

وزارة الصحة -(ارشيفية)


الوكيل الاخباري - قال مدير صحة جرش، الدكتور محمد الطحان، إنه جرى تثبيت 6 كرافانات مجهزة بالمواد الطبية الخاصة لغايات سحب عينات بي سي ار، موزعة على 6 مراكز صحية في محافظة جرش.
اضافة اعلان

وأضاف الطحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه العملية جاءت لتسهيل فحص كورونا على المواطنين؛ حيث جرى توزيع هذه الكرافانات حسب المناطق الجغرافية للوصول لأكبر عدد ممكن حتى يتم تقديم خدمة سحب العينات للكشف عن فيروس كورونا.

وتتوزع هذه الكرافانات على 6 مراكز صحية هي القادسية، برما، بليلا، مرصع، الرازي ومستشفى جرش الحكومي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202027203942450334340

تفاصيل زيادة ساعات الحظر الليلي و فرض حظر التجول الشامل

1

الخرابشة: الأردن أصبح وضعه الوبائي بمستوى دول أوروبا

pic_141506

الدفاع المدني يتعامل مع عدد من حالات مداهمة المياه لعدد من الأشخاص

8202026151759463365515

الضمان الاجتماعي يعلن عن صرف سلف

10202031161354549895192

الاردن يسدد سندات اليوروبوند بقيمة 25ر1 مليار دولار

1

التعليم العالي: لا تهاون في أي مخالفات تصدر عن مكاتب الخدمات الجامعية

أخبار متعلقة
184086-2105318952

تحذير صادر عن الغذاء والدواء حول منتجات التنحيف

10202051920691411389

تمديد عزل بلدة مرصع إلى صباح الأحد المقبل

1020201119199448748038

تسجيل 14 إصابة كورونا جديدة في جرش

d29ff1188c7fc64f6441b365e6e15a5f

اطلاق مشروع التسمية والترقيم للشوارع في جرش

1020201110821125176893

تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في جرش

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

ارتفاع اصابات كورونا في جرش الى 102 اصابة خلال 24 ساعة الماضية