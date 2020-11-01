جرش: 6 كرافانات مجهزة طبياً لتسهيل فحص كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال مدير صحة جرش، الدكتور محمد الطحان، إنه جرى تثبيت 6 كرافانات مجهزة بالمواد الطبية الخاصة لغايات سحب عينات بي سي ار، موزعة على 6 مراكز صحية في محافظة جرش.وأضاف الطحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه العملية جاءت لتسهيل فحص كورونا على المواطنين؛ حيث جرى توزيع هذه الكرافانات حسب المناطق الجغرافية للوصول لأكبر عدد ممكن حتى يتم تقديم خدمة سحب العينات للكشف عن فيروس كورونا.وتتوزع هذه الكرافانات على 6 مراكز صحية هي القادسية، برما، بليلا، مرصع، الرازي ومستشفى جرش الحكومي.