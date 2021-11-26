جرعة لقاح ثالثة للعاملين في القطاع السياحي والفندقي

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جمعية الفنادق السياحية، عبد الحكيم الهندي، الجمعة، البدء إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع العاملين في القطاع السياحي والفندقي، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

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وقال الهندي لـ"المملكة"، إن "الأسبوع المقبل، اعتبارا من يوم الثلاثاء سنبدأ بإعطاء المعطوم المعزز أو المطعوم الثالث لجميع القطاع السياحي والفندقي في المملكة".



والحملة "ستبدأ في منطقة البحر الميت خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهذا بفضل الشراكة المتميزة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذي قدم كل التعاون للقطاع السياحي من المطاعيم.

المملكة