جريمة تهز العقبة والأمن يكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري - تمكّــن العاملون في البحث الجنائي قبل أيام من القاء القبض على شخص اقدم إثر خلافات شخصية على قتل والده في محافظة العقبة ، وفق مصدر أمني .

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ولفت المصدر في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الأربعاء ، ان الشخص ، أقدم على إطلاق النار على والده ، مشيرا أنه جرى توديع القضية للمدعي العام المختص والذي قرر توقيف ذلك الشخص عن الجرم المسند اليه.

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