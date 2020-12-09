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الأربعاء، 09-12-2020 03:50 م

إثر خلافات شخصية

جريمة تهز العقبة والأمن يكشف التفاصيل

عقبة
منظر لمحافظة العقبة


الوكيل الإخباري - تمكّــن العاملون في البحث الجنائي قبل أيام من القاء القبض على شخص اقدم إثر خلافات شخصية على قتل والده في محافظة العقبة ، وفق مصدر أمني .

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ولفت المصدر في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الأربعاء ، ان الشخص ، أقدم على إطلاق النار على والده ، مشيرا أنه جرى توديع القضية للمدعي العام المختص والذي قرر توقيف ذلك الشخص عن الجرم المسند اليه.

 

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