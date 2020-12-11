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المملكة تسجل 36 وفاة و 2338 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 11-12-2020 03:40 م

في العقبة وعمان

جريمتان تهزان الأردن الأسبوع الماضي

الان
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - شهد الأردن خلال اليومين الماضيين ، جريمتين مروعتين ، أثارتا ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، أحدهما في محافظة العقبة ، والثانية في جنوب عمان .

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جريمة مروعة في عمان

وفي التفاصيل ، فقد قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي في وقت سابق ، انه تم متابعة التحقيق في حادثة الاعتداء على الحدث في منطقة مرج الحمام، بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل شخص نتيجة لخلافات مع والد الحدث .


واكد الناطق الاعلامي ان المحققين وعند بحثهم عن والد الحدث المعتدى عليه لم يتمكنوا من العثور عليه او التوصل لمكان وجوده حيث تولدت لديهم شكوك بتعرضه للقتل او الاخفاء حيث جرى التوسع بالتحقيق مع الشخص المعتدي على الحدث والذي القي القبض عليه ، الأربعاء الماضي.

واكد الناطق الاعلامي انه بمتابعة التحقيق مع الجاني اعترف بقيامه بقتل والد الحدث خنقاً اثناء وجودهم في منطقة ناعور جنوب العاصمة اثر خلافات بينهما قبل التوجه لمنزله والاعتداء على ابنه ، واخفاء جثته ودفنها في احدى المناطق الخالية من السكان في ذات المنطقة .


وجرى بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي وبدلالة الجاني التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية في القضية.

 

 

جريمة تهز العقبة 

كما تمكّــن العاملون في البحث الجنائي قبل أيام من القاء القبض على شخص اقدم إثر خلافات شخصية على قتل والده في محافظة العقبة ، وفق مصدر أمني .

ولفت المصدر في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الأربعاء ، ان الشخص ، أقدم على إطلاق النار على والده ، مشيرا أنه جرى توديع القضية للمدعي العام المختص والذي قرر توقيف ذلك الشخص عن الجرم المسند اليه.

 

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