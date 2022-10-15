جسر مشاة جديد على طريق المطار بديل المتضرر إثر حادث اصطدام

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، أن عطاء تركيب جسر مشاة جديد، على طريق المطار بدلا من الجسر الذي تضرر اثر حادث سير، في المراحل النهائية.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أن عطاء تركيب الجسر الجديد تم منحه صفة الاستعجال وسيتم الانتهاء من اجراءات الاحالة، وبدء التركيب خلال الفترة القريبة.



وأشارت إلى أنها استكملت الخميس الماضي، الاجراءات مع شركة التأمين للمركبة التي تسبب بها حادث سقوط جسر مشاة وحصر جميع الاضرار وتقييمها من خبير التأمين وعمل كروكي بجميع الاضرار للسير بالاجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث.



وشددت على أنه تم البدء بالاجراءات المتعلقة بحصر الاضرار بالتنسيق مع المعنيين فور ازالة الجسر عن الطريق (بتاريخ الحادث)، موضحًة أنه تم ابقاء الجسر على جانب الطريق لحين الانتهاء من الاجراءات وفق الاصول.



وبينت الوزارة، أنه سيتم بدء ازالة الجسر المضرر من جوانب الطريق في موقع الحادث اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

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