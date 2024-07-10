جسم فضائي يعبر سماء المملكة اليوم في هذه الساعة

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تزين محطة الفضاء الدولية ISS سماء الاردن اليوم الاربعاء 10 تموز 2024 لتعبر الساعة 8:47:52 م الى 8:58:32 م بتوقيت الأردن وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.وقال السكجي في بيان إن محطة الفضاء الدولية ستبدأ رحلتها من الجنوب الغربي بزاوية 235 درجة، حيث تصل إلى أقصى ارتفاع جهة الشمال الغربي بزاوية 317 درجة ويكون قدرها في هذه اللحظة حوالي -2.7 وتغرب جهة الشمال الغربي بزاوية 40 درجة وتكون المسافة بين محطة الفضاء الدولية ومدينة عمان لحظة شروقها حوالي 2326 كيلومتر وعند أقصى ارتفاع 539 كيلومتر وعند غروبها 2338 كيلومتر.ودعا عشاق السماء والتصوير الفلكي والمهتمين متابعة المحطة عند "أقصى ارتفاع" حوالي الساعة 8:53:11 م، أي قبيل كوكبة الدب الأكبر ( بنات نعش الكبرى) والتي ستكون في طريقها نحو كوكبة الدب الأصغر".ولفت أن الرؤيا ستكون واضحة حسب معطيات الرصد الفلكي المعياري، في شمال مدينة عمان، أما المناطق الأخرى في الأردن فيكون فيها تباين، منوها أن رؤيتها بالعين المجردة سهلة، وكذلك يمكن تصويرها باستخدم الكاميرا والتلسكوبات وكذلك كاميرات الهواتف المحمولة.وأشار أن عبور محطة الفضاء الدولية هو حدث متكرر وتشاهد في أوقات مختلفة في العديد من دول العالم، ولكن صفاء الجو يلعب دورا كبيرا في مشاهدتها والاستمتاع برصدها وتصويرها وخاصة من المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي وخاصة الاماكن السياحية في الأردن مثل وادي رم وقصور الصحراء والاماكن الريفية والصحراوية المختلفة من شمال الى جنوب المملكة.علما أن محطة الفضاء الدولية إنجازًا بشريا رائعًا للفيزياء والهندسة والتكنولوجيا والتعاون، وهي أكبر جسم فضائي من صنع الإنسان، حيث يبلغ طولها حوالي 108 متر أي بحجم ملعب كرة قدم تقريبا، وتدور حول الأرض كل 93 دقيقة تقريبا، منذ 25 سنة و 7 شهور و8 أيام حتى تاريخه، وهي عبارة عن مختبر كبير في الفضاء، يعمل هذا المختبر الفريد كمركز لأبحاث الجاذبية الصغرى وبيئة الفضاء حيث يتم تعزيز البحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.