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الأربعاء، 27-10-2021 02:00 م

جلالة الملك: شراكتنا جيدة وقوية مع ألمانيا

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الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إنه منذ أكثر من 50 عاما من علاقاتنا مع ألمانيا شهد البلدان شراكة جيدة وقوية من أجل إحلال السلام العالمي والاستقرار.

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وأضاف الملك، خلال تصريحات صحفية في برلين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن "قيادة ميركل أدت إلى زيادة فرص الاستقرار والعمل".


وخاطب جلالته ميركل، قائلا:"إرثك وعملك الكبير خلال السنوات الماضية وحكمتك سمحت للجميع بالخروج من الأزمات وجائحة كورونا، والآن عدنا للعمل معا".


وتابع جلالته"اجتماع اليوم هو فرصة للأردن لشكرك على قيادتك وصداقتك، وفترة العمل تحت إدارتك، مضيفا أن "العلاقات بين الأردن وألمانيا تعززت ونمت وتقدمت لتجاوز وتعزيز كل الشراكات في الاقتصاد والثقافة والمجالات الأخرى".

 

وزار جلالة الملك الأربعاء، ألمانيا، ضمن جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا والمملكة المتحدة، حيث يتصدر جدول أعمال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون مع هذه الدول، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 




 

 


 

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