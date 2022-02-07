جلسات تثقيفية حول مرض السرطان في الطفيلة

الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، اليوم الاثنين، جلسات تثقيفية بمرض السرطان، وذلك ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد ) وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وقدمت المختصة من البرنامج الوطني لسرطان الثدي المدربة أسماء الرعود، خلال الجلسات التثقيفية التي شارك بها عن بعد 24 سيدة سورية إلى جانب سيدات من المجتمع المحلي، شرحا حول مرض السرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص، وأهمية الكشف المبكر عن السرطان.

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