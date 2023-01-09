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الإثنين، 09-01-2023 05:46 م

جلسات تعريفية لطلبة جامعتي الحسين التقنية وعمان العربية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

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الوكيل الاخباري - أقامت وزارة الشباب، اليوم الاثنين، جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، استضافتها جامعتا الحسين التقنية وعمان العربية، بحضور رؤساء الجامعتين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وتضمنت الجلسات التي أدارها أعضاء لجنة إدارة الجائزة، التعريف برؤية ورسالة الجائزة المتمثلة في التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير جهود المتطوعين والمؤسسات والعمل الجماعي.

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