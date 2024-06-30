جلسات توعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي بلواء المزار الجنوبي

الوكيل الإخباري - اختتم منتدى شباب ذات راس الثقافي التابع لمديرية ثقافة الكرك وبالتعاون مع منظمة إنترسوس الإيطالية اليوم الأحد جلسات توعوية بعنوان" العنف المبني على النوع الاجتماعي "بمشاركة عدد من النساء السوريات في منطقة ذات راس الواقعة جنوبي المحافظة.

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وقال رئيس الجمعية محمد الجعافرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الجلسات التي استمرت على مدار يومين تسهم في تعزيز القدرات الوطنية لمنع وقوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتصدي له عند حدوثه، مع التركيز على المناصرة، والبيانات وجهود التنسيق في السياقات الإنسانية والإنمائية إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية للتصدي لزواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري.



وتضمنت الجلسات الحديث عن أهمية دور المرأة والرجل في الحياة والضغوط النفسية ومدى والقوة والتحمل والتعبير عن الذات.