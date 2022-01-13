الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 06:29 م

جلسة تثقيفية حول أهمية تلقي اللقاح المضاد لكورونا في بني كنانة

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب حرثا بلواء بني كنانة، شمالي إربد، اليوم الخميس، جلسة تثقيفية ضمن حملة "شباب الك وفيد"، حول أهمية اللقاح في الحد من انتشار فيروس كورونا، بمشاركة مجموعة من شباب المركز والمجتمع المحلي.

وتحدثت المدربة، راما جرادات، عن أهمية دورة حملة "شباب الك وفيد" في رفع المستوى التوعوي عند مختلف فئات المجتمع بأهمية تلقي مطعوم فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحملة أسهمت في مساندة الجهود الوطنية للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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