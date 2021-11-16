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الثلاثاء، 16-11-2021 11:35 م

جلسة تثقيفية عن التوعية المرورية بالكورة

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الوكيل الاخباري - نظم قسم سير غرب إربد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الكورة اليوم الثلاثاء، جلسة تثقيفية عن التوعية المرورية في مدرسة بيت إيدس الأساسية للبنين، ضمن مبادرة "معًا نصل آمنين" التي أطلقتها مديرية الأمن العام .

وأكد مندوبو قسم السير، أهمية التوعية المرورية ودور الأجهزة الرسمية والأهلية في الحد من المشكلات المروية والنقل على الطرق، مشيرين إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي والتربوي حول الثقافة المرورية والتوعية الأمنية المجتمعية للتخفيف من حوادث السير من خلال تنفيذ المحاضرات والندوات التي تسهم بتعزيز الثقافة الأمنية بين الطلبة وتنمي العلاقات بينهم وبين رجل الأمن وتوفر بيئة خالية من الظواهر والسلوكيات السلبية.

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