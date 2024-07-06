جلسة تدريبية بالعقبة حول مشروع التمكين السياسي والديمقراطي " أدوار تنتظرنا"

الوكيل الإخباري - عقدت هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم السبت، جلسة تدريبية ضمن مشروع التمكين السياسي والديمقراطي " أدوار تنتظرنا" في مقر الهيئة في محافظة العقبة ، بمشاركة 30 شاب وشابة.

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وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن الهيئة تسعى الى تمكين الشباب من تحديد احتياجاتهم وإبرازها للمترشحين للعملية الانتخابية، وتمكين الشباب من المهارات اللازمة للتعبير عن أولوياتهم واحتياجاتهم على الصعيد الوطني والمحلي، وتعزيز مشاركة الشباب بالعملية الانتخابية، وإبراز أولويات الشباب واحتياجاتهم وآمالهم وتطلعاتهم إلى مجلس النواب والمرشحين للانتخابات البرلمانية.



وأكد أن الهيئة أطلقت مشروع التمكين السياسي والديمقراطي " أدوار تنتظرنا"، تماشياً مع الخطط والسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة العامة والسياسية في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية .



يذكر أن المشروع سينفذ على اربع مراحل رئيسية في المحافظات كافة، حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ الجلسات في المحافظات تحت إشراف مدربين متخصصين للشباب على اهم الأولويات والاحتياجات وتطلعات الشباب في كل محافظة ويتمحور التدريب والنقاش حول المحاور، الاقتصادي، والتنموي، والاجتماعي، والتعليمي، والسياسي (النائب الذي نريد – توقعات الشباب من الأحزاب في المرحلة المقبلة).



أما المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تنفيذ الاحتياجات التي تم تطويرها من قبل الشباب في المرحلة الأولى وإشراف الميسر والمدرب على هذه الوثيقة، وجمع التوصيات من خلال لجنة واعتمادها بشكل نهائي، وتحديد شاب من كل محافظة وفق معايير موضوعية لتقديم التوصيات في المؤتمر الوطني الختامي.



ويليها المرحلة الثالثة عقد ملتقى شبابي لإطلاق التوصيات من خلال عقد مؤتمر وطني ختامي يضم كافة الأطراف والفاعلين وذوي العلاقة، تتضمن جلسات لكل محور يتحدث بها الشباب المشاركين في المشروع .



ومن ثم المرحلة الرابعة عقد جلسة في كل دائرة انتخابية لعرض التوصيات على الشباب وتشكيل فريق عمل لزيارة مرشحي الدائرة الانتخابية ومناقشتهم ببرامجهم الانتخابية وعرض مخرجات الملتقى من اجل وضع برنامج عمل خاص بالشباب ضمن البرامج الانتخابية لمرشحي هذه الدوائر لمحاولة وضع الشباب في قمة أولويات المرشحين لهذه الانتخابات.