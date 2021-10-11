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الإثنين، 11-10-2021 07:28 م

جلسة تشاورية توصي بتفعيل المساءلة الطبية

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الوكيل الاخباري - أوصى متحدثون في ختام جلسة تشاورية بتفعيل قانون المساءلة الطبية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الطبي والنقابات الصحية، وإيجاد حلول تكفل حق المريض والطبيب والمستشفى وأطراف المعادلة جميعها ضمن آليات واضحة ومنصفة.

وطالب المتحدثون، في جلسة عن المساءلة الطبية وأطر الحماية القانونية استضافها منتدى دعم قطاع العدالة ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية الكافية، وإخضاعها لبرامج تدريبية قبل أنّ تبدأ عملها، في ظل وجود أكثر من 300 قضية منظورة أمام القضاء من خلال قانون المساءلة الطبية.

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