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الجمعة، 19-07-2024 09:04 م

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في لواء الكورة

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد، في قاعة مركز شابات دير أبي سعيد، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية.

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وقال مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، خلال الجلسة التي حضرها متصرف لواء الكورة باسم الخلايلة وضابط ارتباط الجائزة وجمع غفير من المجتمع المحلي ووجهاء وشيوخ اللواء والهيئات الشبابية والشرطة المجتمعية ورؤساء وأعضاء الأندية وأعضاء اللامركزية والجمعيات التعاونية وأصحاب المبادرات، إن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أطلقت بهدف تكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية التطوعية التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية، وبهدف تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، مبينا أن الجائزة تستهدف الأعمال التطوعية ذات الأثر المستدام في المجتمع.


وقدم ضابط ارتباط الجائزة خالد أبو زيد عرضا تفاعليا تناول فيه رؤية الجائزة ورسالتها وأهدافها، ومجالات العمل التطوعي، وشروط التقدم للجائزة، ومعايير التقييم، وآلية التقديم ضمن الإطار الزمني المحدد.


وعرض لأهداف الجائزة المتمثلة في تحقيق التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع، والتوسع في نشر ثقافة التطوع بين الأفراد، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية.


واشتملت الجلسة على التعريف بفئات الجائزة ضمن الأعمال التطوعية الفردية والجماعية والمؤسسية، ومجالات التقدم للجائزة ومنها الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية، إلى جانب البيئية والسياحية والريادة والابتكار.

 




 

 


 

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