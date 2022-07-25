جلسة تعريفية حول صندوق حماية الإرث الثقافي في جرش

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أن الأردن يتميز بوجود طاقات ابداعية استطاعت من خلالها المرأة الأردنية إلى جانب الرجل من المحافظة على الإرث الثقافي والمشاركة في التنمية من خلال المشاريع والمنتجات المحلية.



ودعت النجار، خلال جلسة تعريفية عن صندوق حماية الإرث الثقافي، اليوم الاثنين في بيت "خيرات سوف"، المبدعين والمبدعات إلى تطوير منتجاتهم و إيجاد منتج ذي كفاءة عالية من أجل وصوله إلى العالمية و تسويقه عبر المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن المشاريع المستدامة وذات الجودة العالية تستطيع التقدم للحصول على دعم من الصندوق.

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