جلسة تعريفية عن الأمن السيبراني في مأدبا

الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مأدبا اليوم الخميس جلسة شبابية تعريفية عن الأمن السيبراني وتقنيات عمله.

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وتأتي الجلسة ضمن محور التوعية والتثقيف الإلكتروني من خلال تعريف المشاركين على الأساسيات الفنية والتقنية حول آلية حماية الشبكات والأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.



وقال منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة، إن الجلسة تهدف للتعريف بأنواع الأنظمة المستخدمة في مجال الحماية الإلكترونية وحماية الملفات، والتي تعد مهمة جدا ولا سيما وقد أصبحت جميع التعاملات اليوم تتم إلكترونيا.



وقال المحاضر في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المعايعة، إن الأمن السيبراني يعد من أهم عناصر الأمن في الدول المتحضرة، خاصة مع التحول الكامل نحو السيبرانية في جوانب الحياة كافة.



وبين، أن فكرة الأمن السيبراني تقوم على تأمين البنية التحتية المعلوماتية للدول والتي تتمثل في المنشآت الهامة ونظم المعلومات الهامة، ومنها نظم إدارة الحكومات الإلكترونية والتي تدار بها مؤسسات الدول الحيوية، مستعرضا مفهوم الأمن السيبراني، ومحاوره والحماية القانونية له، والمخاطر التي تهدد الأمن السيبراني للمنشآت والبنية التحتية الحرجة للدول، وأهم الإجراءات التي يمكن اتباعها لحماية المعلومات الخاصة.