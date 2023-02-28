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الثلاثاء، 28-02-2023 08:08 م

جلسة تعريفية عن جائزة الحسين في جرش

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة جرش بالتعاون مع نادي اتحاد المحافظة اليوم الثلاثاء، في قاعة النادي جلسة تعريفية عن جائزة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدا لله الثاني للعمل التطوعي بحضور اللجنة الشبابية ورئيس النادي عادل الزبون.

وقال مدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي إن هذه الجائزة التي تحمل أسم سمو ولي العهد جاءت لتكريم المتطوعين وإبراز جهودهم وعطائهم ولترسيخ ثقافة العمل التطوعي كمفهوم مجتمعي وإنساني وتنموي.

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