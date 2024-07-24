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الأربعاء، 24-07-2024 07:18 م

جلسة تعريفية لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مأدبا

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الشباب اليوم الأربعاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني، للعمل التطوعي في دورتها الثانية في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، في محافظة مأدبا.

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وأكد أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، أن الجائزة تهدف لتحفيز جهود الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية التطوعية بشكل يستند على التخطيط ويحقق الأثر المستدام للجائزة، مشيرا إلى أن الجائزة تأتي لتكريم الأعمال التطوعية ونشر ثقافة التطوع.


من جانبه، قال محافظ مأدبا نايف الهدايات إن الجائزة تهدف لمأسسة العمل التطوعي وتحفيزه داخل المجتمع وتشجيع المواطنين والمؤسسات على التطوع وتوجيه الطاقات للعمل به.


وبين مدير شباب مأدبا نايف أبو رمان، أهمية الجائزة من خلال تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وتقدير جهود الأفراد من خلال وضع أفكارهم موضع التنفيذ.


وقدم عضو لجنة التحكيم والتقييم للجائزة جهاد المساعدة، عرضًا تفاعليًا تناول فيه رؤية وفلسفة ومرتكزات الجائزة، إضافة لمستويات المشاركة بها، مؤكداً أن الجائزة تستهدف كلا من يقيم على أرض الوطن وأن لجنة التحكيم والتقييم تتبع معايير دقيقة تراعي الأثر المستدام للأعمال التطوعية وتطبيق معايير العدالة والشفافية.

 




 

 


 

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