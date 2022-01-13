الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

جلسة تناقش اهمية مطاعيم كورونا في الأغوار الشمالية

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الخميس، 13-01-2022 10:28 م

جلسة تناقش اهمية مطاعيم كورونا في الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الاغوار الشمالية اليوم الخميس، جلسة توعوية ضمن حملة (شباب الك وفيد)، تناولت اهمية الالتزام بالمطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد، بمشاركة 15 شاباً من اعضاء المركز .

وتحدثت عضوة الحملة ساجدة خضراوي عن اهداف الحملة في الحد من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والأسر من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات موثوقة، والأخذ بالتوصيات الصحية من أجل الحد من انتشار مرض كورونا ومساندة جهود مختلف الجهات المعنية في التصدي للوباء العالمي .

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