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الثلاثاء، 01-02-2022 10:01 م

جلسة توعوية بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالزرقاء

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 الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وبالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، اليوم الثلاثاء، جلسة توعوية للتعريف بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) في بلدية بيرين الجديدة بمحافظة الزرقاء.

وضمت الجلسة عدة ورشات عمل شارك فيها عدد كبير من المهتمين بهذا المشروع من الذكور والإناث، قدم خلالها فريق العمل شرحا لأهداف المشروع وتوضيحا لآلية التسجيل والمشاركة في المشروع وصولا لحصول المشاركين على منح مالية تمكنهم من انجاز مشاريعهم الإنتاجية في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي.

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