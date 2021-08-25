جلسة توعوية حول تكامل استخدام الأراضي والحفاظ على الحياه البرية بالمفرق



الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الأرض الطيبة الخيرية في جمعية النهر الخالد بالدجنية اليوم الاربعاء، جلسة توعوية ضمن نشاطات مشروع تكامل استخدام الأراضي مع الحفاظ على الحياة البرية والتنوع الحيوي في مناطق غرب المفرق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج المنح الصغيرة ومشروع الخطة الوطنية لزراعة الغراس الحرجية (التحريج) ووزارتي الزراعة والبيئة.



وقال رئيس الجمعية كرم المشاقبة، إن هذه الجلسة تأتي في إطار التنسيق والتشبيك مع جمعيات المجتمع المحلي ضمن المنطقة المستهدفة للمشروع بالدجنية، مستعرضا أهم محاور المشروع والشركاء من مختلف الجهات الحكومية والجمعيات وأبناء المجتمع المحلي بالإضافة لأهداف المشروع وأنشطته.

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