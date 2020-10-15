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الخميس، 15-10-2020 08:41 م

جلسة توعوية عن جائحة كورونا في لواء فقوع

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شباب صرفا التابع لمديرية شباب الكرك اليوم الخميس جلسة توعوية حول "جائحة كورونا" بحضور عدد من الشباب المتطوعين في اللواء.
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وأكد الصيدلاني في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور فيصل المدانات أهمية رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الشباب من خلال تفعيل طرق الوقاية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى ضرورة التعرف على كيفية نقل الفيروس من شخص لآخر وصولا إلى منع انتشاره.

من جهته، قال رئيس المركز معاذ اللصاصمة، إن رفع مستوى الجانب التوعوي عند كافة أفراد المجتمع يساهم في الحد من انتشار هذا الوباء، مشيرا إلى الأثار السلبية لجائحة كورونا وعلى مختلف القطاعات .


 




 

 


 

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